Am Donnerstag eröffnete Melanie Pucher ihren gleichnamigen Friseursalon „Melanie Pucher (MP Hairstyle)“ in der Litzelhofenstraße 2 in Spittal. Die 46-Jährige Einzelunternehmerin empfing Gäste und Gratulanten, darunter auch Vizebürgermeister Willi Koch, der sich über ein weiteres Unternehmen in der Innenstadt freute. Pucher nahm sich ausreichend Zeit für Familienmitglieder, Freunde, Stammkunden und potenzielle neue Klienten und präsentierte ihnen die neuen Räumlichkeiten. Zudem stellte sie ihre Friseurdienstleistungen vor und tauschte sich mit ihren Kunden über die neusten Haar-Trends der Saison aus.

In ihrem Salon will sie künftig auf individuelle Stilberatung und persönliche Kundenbetreuung setzen. „Ich freue mich darauf individuelle Wünsche umzusetzen und Klienten nicht nur als Kunden, sondern als Teil einer erweiterten Familie begrüßen zu können“, sagt Pucher und freut sich bereits auf ihren neuen Lebensabschnitt.