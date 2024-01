Tausende Hörer verfolgen täglich das „Quiz der 1000 Fragen“ auf Radio Kärnten. Von 13 bis 14 Uhr versuchen die Teilnehmer, möglichst viele knifflige Fragen zu beantworten, um sich für das Finale um den Hauptpreis am Monatsende zu qualifizieren. Im Februar stellt die Stadt Spittal den Hauptgewinn zur Verfügung. Der Gewinner kann sich über City-Taler im Wert von 7300 Euro freuen. „Die Gutscheine können in mehr als 130 Geschäften und Betrieben in Spittal eingelöst werden. Der Quiz-Preis ist somit eine wesentliche Unterstützung der Spittaler Betriebe, da die Wertschöpfung zu hundert Prozent in Spittal bleibt“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer.

Doppelt so viele City-Taler und neue Prägung

Zudem wird die Stadt von 1. bis 29. Februar regelmäßig bei der Vorstellung des Hauptpreises und bei diversen Produktfragen genannt. „Dadurch ergibt sich für uns auch ein hoher Werbewert“, so Köfer weiter. Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Bestand an City-Talern bereits im Vorjahr auf 800.000 Euro erhöht. Außerdem gibt es neben dem traditionellen 10er-City-Taler nun auch eine 20 Euro-Prägung. Erhältlich ist die Spittaler Stadtwährung bei der Volksbank Kärnten am Burgplatz. Alle offiziellen City-Taler-Betriebe sind unter www.spittal-drau.at aufgelistet.