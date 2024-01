Der Wasserverband Millstätter See hat gemeinsam mit der Kelag Energie und Wärme ein kärntenweit einzigartiges Fernwärme-Projekt umgesetzt. Seit einigen Monaten wird die in der Spittaler Kläranlage entstandene Wärme in das Fernwärmenetz der Kelag in Spittal eingebunden. Rund 400 Wohnungen können so in der Stadt beheizt werden. „Es handelt sich hierbei um ein nachhaltiges und weitblickendes Vorhaben im Sinne der Energienutzung. Das Umweltbewusstsein konnte optimiert werden“, sagt Michael Maier, Obmann des Wasserverbandes Millstätter See.