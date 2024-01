Mit Jahresbeginn übernahm Elke Basler die Geschäftsführung von „Frau in der Wirtschaft“ in Spittal. Sie folgt Hildegard Kogler, die in die Wirtschaftskammer Feldkirchen wechselte, in dieser Funktion nach. Die Spittalerin ist seit Juni des Vorjahres Leiterin der Wirtschaftskammer Spittal. Nun ist Basler nicht nur das Sprachrohr der Unternehmer des Bezirks, sondern auch der Unternehmerinnen: „Ich habe die Funktion übernommen, weil sie sich sehr gut mit der Geschäftsführer-Tätigkeit der Bezirksstelle vereinbaren lässt.“ Die Kinderbetreuung auszubauen ist nicht nur in Oberkärnten, sondern kärntenweit ein zentrales Thema von „Frau in der Wirtschaft“. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Basis für Oberkärntner Unternehmerinnen. Außerdem sehe ich es als meine Aufgabe, Unternehmerinnen zu fördern und sie zur Selbstständigkeit zu ermutigen.“ Der 50-Jährigen zur Seite steht Alexandra Maria Lawrence. Die Kleidermacherin aus Möllbrücke ist seit 2020 die Spittaler Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.