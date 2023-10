Zu einer vielseitigen Vortragsreihe lud die Wirtschaftskammer Spittal am Mittwoch in die Fachhochschule (FH) Spittal ein. Am Nachmittag referierte Eva Eggeling von Fraunhofer Austria Research GmbH über künstliche Intelligenz und ihre Implementierung in Unternehmen. Es folgten Workshops zum Thema „Social Recruiting“ mit Delphine Rothenender und Matthäus Wachter, die aufzeigten, wie Unternehmen potenziellen Bewerbern vermitteln können, warum sie der richtige Arbeitgeber sind.

Den Abschluss bildete die Abendveranstaltung mit dem international bekannten Erfolgscoach Manfred Winterheller. Dazu luden ebenfalls die Wirtschaftskammer Spittal und der Lions Club Spittal ein. Ingo Herzig, Präsident des Lions Club, wies auf den karitativen Zweck hin, der durch den Erlös des Ticketverkaufs unterstützt wurde. Winterheller füllte die Aula der FH bis auf den letzten Platz und begeisterte rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seinen Impulsen zu „Leadership“ und „Mind-Management“.