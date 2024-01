Die Vorbereitungen für den Faschingsumzug am 10. Februar in der Spittaler Innenstadt sind in vollem Gange. Unter dem Motto „Komm ins Fantasialand“ wird ab 12.22 Uhr gemeinsam mit zahlreichen Zuschauern und Gruppen gefeiert. Über 40 Anmeldungen von Vereinen und Privatpersonen sind bereits eingegangen, wie Umzugsorganisatorin Sylvia Preimeß verrät. „Die Begeisterung ist groß. Es herrscht reges Interesse. Besonders freuen wir uns über einige Neuzugänge.“

Erstmals kann das Publikum einen Auftritt der Oberkärntner Bergteufel verfolgen. Zudem kündigt sich eine private Gruppe an, welche unter dem Motto „Party pur“ für gute Stimmung sorgen will.

Aftershowparty mit DJ Tom Evo

Doch auch auf Altbewährtes und Altbekanntes müssen die Zuschauer nicht verzichten. „Die Auftritte einiger Gruppen haben in Spittal schon Tradition. Die Werkskapelle Ferndorf ist beispielsweise schon seit 2014 dabei“, sagt Preimeß, die mit der Organisation eines weiteren Höhepunktes beschäftigt ist.

Auf den Flyern der Faschingsgilde Spittal wird eine Aftershowparty angekündigt, welche im Anschluss an den Umzug stattfinden wird. „Wir klären noch letzte Details. Die Location wird bald bekannt gegeben. Ein fixer Programmpunkt ist der Auftritt von DJ Tom Evo. Er wird direkt nach dem Umzug bei der Party weiter machen“, sagt die Umzugsministerin.