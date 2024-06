„Kurze Haare zu haben, ist schon ein besseres Gefühl, vor allen Dingen jetzt, wenn es so heiß ist“, sagt Frieda Stoxreiter aus Gmünd. Die Neunjährige verabschiedete sich am Dienstag von ihrer Haarpracht, um sie an den Verein „Haarfee“ zu spenden. Die unabhängige Non-Profit-Organisation mit Sitz in Wien, schenkt Kindern, die ihr eigenes Haar durch dramatische Schicksalsschläge verloren haben, hochwertige Echthaarperücken. Dafür ist sie auf Haar und Geldspenden angewiesen.

„Der neue Schnitt macht mich frecher“

„Seitdem ich vier Jahre alt bin, rede ich schon davon, meine Haare zu spenden, um einem krebskranken Kind zu helfen“, sagt die Volksschülerin, die im Vorfeld niemanden erzählt hat, dass sie sich von ihren Haaren trennen wird. Eingeweiht waren nur die Eltern Andrea und Johannes sowie Bruder Paul (13). Ihre Mitschüler und Verwandten finden die Aktion im Nachhinein cool. „Der neue Schnitt macht mich frecher und fröhlicher“, strahlt Frieda. In einem Friseursalon in Gmünd wurden die Haare in fünf Zöpfe unterteilt und kurzerhand abgeschnitten.

„Der neue Schnitt macht mich fröhlicher“, sagt Frieda Stoxreiter. © KK/Johannes Stoxreiter

„Frieda möchte auch andere Mädchen und Jugendliche ermutigen, die Haare zu spenden. Die Haare müssen mindestens 40 Zentimeter lang, gesund und ungefärbt sein“, schildert Andrea Lax-Stoxreiter, die dem Verein „Haarfee“ auch eine Geldspende zukommen lassen wird, denn die Fertigung einer Perücke kostet zwischen 350 und 500 Euro. Wobei viele ehrenamtliche Helfer die Fertigung der maßgeschneiderten Perücke unterstützen. Geholfen wird bedürftigen Kindern und Jugendlichen unter 21 Jahren. „Ich freue mich, dass ich auch einen Beitrag leisten konnte“, sagt Frieda und freut sich, dass der Wind über ihren freien Nacken streift. Nähere Infos unter www.vereinhaarfee.at.