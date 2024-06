Ein verkehrsfreier Hauptplatz wird in Gmünd nicht zum ersten Mal aufs Tapet gebracht, doch jeder Anlauf wurde abrupt gestoppt. Der Tenor: Geschäfte, Cafés und Gasthäuser brauchen Parkplätze vor der Haustüre, ansonsten bleiben Kunden aus. Hans Peter Haselsteiner, der viel Geld für ein Kunsthaus in die Hand nimmt, und der Künstlerstadt zu noch mehr Besuchern verhelfen will, macht keinen Hehl daraus, dass er eine Verkehrsberuhigung auf dem Hauptplatz und eine Stadt mit Flair herzeigen will.