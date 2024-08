Die Rose im Wappen der Lienzer steht für das Bürgertum und ist an vielen Orten der Stadtgemeinde zu finden. Es wurde sogar eine eigene Lienz Rose gezüchtet, die es nur bei den Gärtnern und Floristen der Sonnenstadt zu kaufen gibt. Wie beliebt diese Blume ist, zeigte sich einmal mehr beim 7. Rosenmarkt Ende Juni am Johannesplatz. Obwohl sich der erste Tag sehr regnerisch präsentierte, kamen trotzdem an beiden Tagen zahlreiche Menschen in den Rosengarten, der mitten in der Altstadt erblühte. Dabei wurde aber nicht nur gestaunt und gekauft, sondern auch rund 2500 Gewinnspielkarten ausgefüllt. Elf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner wurden nun gezogen.

Hauptpreis war ein 200-Euro-Gutschein

Der Hauptpreis, ein Gutschein im Wert von 200 Euro, einzulösen bei einem der teilnehmenden heimischen Fachbetriebe, ging an Maria Steger aus Lienz. Die weiteren Gewinner, die sich über je einen Gutschein für einen beliebten Lienz Rosenstock freuen können, sind Lisa Rainer, Stefan Rindler, Helga Winkler und Anna Maria Holzer aus Lienz sowie Linda Faistenauer und Renate Oberlaner aus Assling, Aurelia Strolz aus Matrei, Andrea Wasserfaller-Heller aus Graz, Simone Trojer aus Außervillgraten und Monika Klocker aus Dölsach. Auch Vertreter von Blumenhandlungen und Gärtnereien waren bei der Preisübergabe dabei: Olivia Tschapeller (Tschapeller - Deine Gärtnerei), Christine Wallensteiner (Osttiroler Heilräucherwerk), Claudia Ambrosch (Claudias BlumenSchmuck) sowie Marion Hassler vom Natur- und Kräuterdorf Irschen.