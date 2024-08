Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ereignete sich am „Mullwitzaderl“ im Gemeindegebiet von Prägraten ein Alpinunfall mit Verletzung. Eine 33-jährige deutsche Bergsteigerin rutschte im Zuge einer Bergtour am Grat zwischen dem „Mullwitzaderl“ und dem Einstieg auf das Rainerkees im Abstieg aus und stürzte einige Meter ab. Dabei zog sie sich eine Knöchelfraktur links zu und konnte daher nicht mehr weiter absteigen. Ihr Begleiter, ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger, musste zum Absetzen eines Notrufes zum Deffreggerhaus absteigen, da am Unfallort keine Telefonverbindung möglich war. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber C7 mittels Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.