Beim VCÖ-Bahnhofstest wurde der Bahnhof Lienz in der Kategorie der größeren Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte von den Fahrgästen am besten bewertet. Mit Wörgl ist Tirol in dieser Kategorie mit einem weiteren Bahnhof unter den Top 10 vertreten. In der Kategorie „Kleinere Bahnhöfe“ liegen beim VCÖ-Bahnhofstest mit Seefeld, Kirchberg und Jenbach gleich drei Tiroler Bahnhöfe unter den Top 10. Der VCÖ weist auf ein weiteres Ergebnis hin: Mehr als die Hälfte der Fahrgäste ist weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs und acht von zehn Bahnfahrerinnen und Bahnfahrern kommen zu Fuß, mit Fahrrad oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof.

Beim Bahnhof Lienz wurde sehr viel richtig gemacht

Rund 13.500 Fahrgäste haben beim VCÖ-Bahnhofstest Bahnhöfe nach 16 Kriterien bewertet. „Gold“ bekommt der Bahnhof Lienz für die Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad, für Sauberkeit, für Barrierefreiheit und für die WC-Anlagen. „Der Bahnhof Lienz ist eine multimodale Mobilitätsdrehscheibe, bei der sehr vieles richtig gemacht wurde“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Dass der Bahnhof Lienz bei den Fahrgästen gut ankommt zeigt ein weiteres Ergebnis beim VCÖ-Bahnhofstest: Auf die Frage, welcher Bahnhof gefällt Ihnen am besten, wurde der Bahnhof Lienz am zweithäufigsten bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte genannt.