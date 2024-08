Bereits am 21. August ereignete sich gegen 16.20 Uhr in Lienz auf der Drautalstraße (B 100) auf Höhe Straßenkilometer 107,300 im Kreuzungsbereich der sogenannten „Fagerer-Kreuzung“ ein Verkehrsunfall zwischen einem von einem 25-jährigen bosnischen Staatsbürger gelenkten Sattelzugfahrzeug und einem von einer 86-jährigen Österreicherin gelenkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der nach wie vor konkurrierenden Angaben der Unfallbeteiligten, beide Unfalllenker gaben nämlich an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, sowie fehlender Hinweise ergeht das Ersuchen an mögliche Zeugen oder Auskunftspersonen, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter Telefon 059133-7230 zu melden.