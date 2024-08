Ein ganz besonderes Jubiläum feiert die Musikkapelle Ainet am 31. August: das 120-Jahr-Jubiläum. Und zwar mit einem Tag voller Blasmusik direkt im Herzen der Gemeinde Ainet. Am Dorfplatz beginnt am frühen Nachmittag schon der „Giro di Musica“, ein Jux-Bewerb für die Jüngsten der Kapellen des Musikbezirkes. Junge Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Lienzer Talboden werden dabei an verschiedenen Stationen und mit unterschiedlichen Spielen ihre Kameradschaft stärken.

Die offiziellen Feierlichkeiten starten mit einem Sternmarsch um 16.30 Uhr. Neben der Jubiläumskapelle sind auch die Musikkapellen Virgen und Huben mit dabei.

Auftritte und Rahmenprogramm

Ausgehend von verschiedenen Punkten in der Gemeinde marschieren die Kapellen zum Dorfplatz, wo im Anschluss ein kurzer Festakt und auch die Siegerehrung des Giro stattfindet. Um 18 Uhr wird die Musikkapelle Virgen und um 19.30 Uhr die Musikkapelle Huben auf der Bühne ihr musikalisches Können unter Beweis stellen.

Nach diesen beiden Konzerten klingt der Abend mit Tanzmusik aus. Um 21 Uhr steht die bekannte „Irschner Blos“ auf der Bühne. Kinderbetreuung und die Osttiroler Schießbude runden den Tag ab.