Wie die Pressestelle der Polizei bestätigt, hat sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr im Mölltal ein schwerer Unfall ereignet. Dort ist im Bereich Mörtschach ein Auto von der B107 in die Möll gestürzt. In dem Wagen befanden sich laut Polizeisprecher Mario Nemetz vier italienische Staatsbürger. Alle Insassen sollen von Zeugen des Unfalls aus dem Wagen gerettet worden sein.

Zwei Rettungshubschrauber wurden alarmiert © ARA Flugrettung

Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die anderen beiden sollen leichte Verletzungen erlitten haben. Im Einsatz standen mit dem ARA-3 der ARA Flugrettung und dem „C7“ vom ÖAMTC zwei Rettungshubschrauber. Die Schwerverletzten wurden in die Krankenhäuser nach Klagenfurt und Lienz eingeliefert. „Vermutlich war Sekundenschlaf die Unfallursache“, so Nemetz.