Der Südtiroler Siedlung in Lienz, ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Zukunft widmet die Plattform architektur & osttirol am Wochenende eine Freiluft-Ausstellung. Entlang des Widums der Pfarre Heilige Familie in Lienz wird am Donnerstag ein Baugerüst aufgestellt. Auf Schaltafeln zeigen die Architekten als Diskussionsgrundlage und zur öffentlichen Information bis einschließlich Sonntag private Aufnahmen von Bewohnern, historische Bilder, die das Photographie-Archiv TAP zur Verfügung stellt, und dazu Planungsvorschläge von Architekten sowie Architektur-Studenten.

„Besonders spannend finde ich die Zugänge von jungen Menschen, wie sie diesen einmaligen Stadtraum gestalten und beleben würden“, sagt dazu Plattform-Sprecher Georg Steinklammer. „Es ist eine glückliche Fügung, dass unsere Ausstellung mit dem Wochenende des Pfarrfestes zusammenfällt. Wir Architekten begleiten die Ausstellung und wollen mit den Bewohnern ins Gespräch kommen.“ Die Ausstellung trägt den Titel „Südtiroler Siedlung 1940 bis 2024 in Wort und Bild“ und wird am Freitag, 7. Juni, von 14 bis 18 Uhr begleitet. Um 19 Uhr laden die Architekten zu einem Vortrag von Stefan Breuer (FH Kärnten, Initiativ Gruppe Kanaltalersiedlung Villach) im Pfarrsaal der Kirche „Heilige Familie“.

Rückenwind-Konzert und Live-Gottesdienst

Am Freitag, 7. Juni, findet um 20 Uhr als Beitrag zur Langen Nacht der Kirchen ein Konzert der Gruppe „Rückenwind“ in der Pfarrkirche Heilige Familie statt. Freiwillige Spenden gehen an den Reinhold-Stecher-Verein und sollen einen Brunnenbau in Afrika ermöglichen. Am Sonntag findet um 9 Uhr ein Festgottesdienst statt. Es gestalten eine heimische Gospel-Band unter der Leitung von Martin Lang, der Kinderchor der Volksschule Michael Gamper und der Familienchor. Auch die Schützen nehmen teil. Diesen Gottesdienst überträgt ServusTV live im Fernsehen. Diakon Michael Brugger: „Im Anschluss laden wir alle herzlich zu unserem Pfarrfest ein.“