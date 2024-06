Herz“ – so lautet das Motto der heurigen „Lange Nacht der Kirchen“ am 7. Juni. „Herz, das bedeutet Herzensplätze, Herzenswünsche, Herzenswärme und Herzlich Willkommen“, so Organisatorin Constanze Grininger-Ofner. Fast 100 Orte machen landesweit bei der Aktion von katholischer, evangelischer, altkatholischer und koptischer Kirche mit.