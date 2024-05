Ob und in welcher Form die Südtiroler Siedlung in Lienz eine Zukunft hat, darüber gingen die Meinungen bei einem Informationsabend, der kürzlich stattgefunden hat, auseinander. 50 Personen nahmen teil. Georg Steinklammer, Sprecher der heimischen Architektenplattform „architektur & osttirol“, ortet weiterhin Handlungsbedarf. „Um ihre Interessen bestmöglich zu wahren, müssen die Bewohner zuerst miteinander reden. Dann sollten sie mit nur einer Stimme mit den Verantwortlichen in der Stadt und beim Bauträger sprechen.“ Möglich sei etwa die Gründung einer Bürgerinitiative. Ein Vorbild könnte die „Initiativ Gruppe Kanaltalersiedlung Villach“ sein.