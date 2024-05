Die Aufregung in der Südtiroler Siedlung in Lienz ist groß. Wieder einmal ist von einem Abbruch der Häuser die Rede. Vorige Woche erreichte nämlich alle Haushalte in den sechs Straßenzügen ein Postwurf der „plattform architektur & osttirol“. Darin laden die heimischen Architekten am 14. Mai, um 19 Uhr, zu einem Diskussionsabend in den Pfarrsaal der Heiligen Familie. „Südtiroler Siedlung - quo vadis?“, formulierte Architekten-Sprecher Georg Steinklammer das Thema.