In der Osttiroler Jägerschaft werden die Abschüsse für das laufende Jahr festgelegt. Anträge dafür ergehen an die Bezirkshauptmannschaft Lienz (Jagdbehörde). So müssen beispielsweise Abschüsse beim Auer- und Birkwild genehmigt werden. Zahlreichen Genossenschafts- und Eigenjagden haben um derartige Abschussbewilligungen angesucht. Insgesamt hat die Behörde bisher 51 Birkhähne für die Bejagung freigegeben. Beim Birkwild dürfen nur Hähne geschossen werden. Die höchste Zahl von Abschüssen wurden vom Genossenschaftsjagdgebiet Kals beantragt. Zehn Hähne dürfen dort in der Zeit vom 9. bis 24. Mai erlegt werden. Diese zwei Wochen sind in Osttirol der Zeitraum, in dem das Birkwild geschossen werden darf. Die bewilligte Abschusszeit ist gegen Ende der Balzzeit.