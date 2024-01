Ein 76-jähriger Mann hatte seinen Pkw am Samstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz der Rodelbahn Compedal in Assling, Ortsteil Bichl, abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste der Mann feststellen, dass der hintere rechte Reifen durch einen unbekannten Täter aufgestochen worden war.

Da es sich bei dieser Örtlichkeit um ein beliebtes Ausflugsziel handelt und der Parkplatz im Tatzeitraum voll belegt war, werden etwaige Zeugen ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230 zu melden.