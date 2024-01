Ein Mann (19) aus dem Bezirk Wolfsberg verlor in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr im Stadtgebiet von Wolfsberg die Kontrolle über seinen Pkw und stieß in die Auslagenscheibe eines Handwerkbetriebes. Dabei wurde er unbestimmten Grades verletzt und musste nach Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Beifahrer verschwunden

Sein 17 Jahre alter Beifahrer verschwand von der Unfallstelle, konnte jedoch von Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe aufgefunden und ebenfalls ins LKH Wolfsberg gebracht werden. Der Grad seiner Verletzungen ist derzeit nicht bekannt.

Alkovortest positiv

Ein Alkovortest beim 19-Jährigen verlief positiv, den Alkotest via Alkomat verweigerte der Lenker laut Angaben der Polizei schlussendlich. Sowohl am Pkw als auch am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.