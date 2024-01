Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen Tirol (FSG) will bei der Arbeiterkammerwahl Verbesserungen für Arbeitnehmer erreichen. Zentrale Punkte sind eine abschlagsfreie Pension nach 45 Jahren, die Rückgabe der Selbstverwaltung der österreichischen Gesundheitskasse an die Versicherten und der Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems. „Beschäftigte aus dem Bezirk Lienz melden sich bei uns und beklagen den Ärztenotstand. Es muss sich endlich etwas ändern“, fordert Bernhard Höfler, Arbeiterkammervorstand und Tiroler FSG-Vorsitzender.

Auch Andreas Prentner, Betriebsrat bei Liebherr und FSG-Kandidat für die Arbeiterkammerwahl, sieht Aufholbedarf. „Wer nicht privat versichert ist, wartet oft monatelang auf Termine. Soziale Investitionen sind notwendig. Bei der Zusammenlegung der Krankenkassen haben Tiroler massiv draufgezahlt. Geldmittel sind in den Systemumbau geflossen. Es ist höchste Zeit, diese Fehler rückgängig zu machen.“ Die Arbeiterkammerwahl in Tirol findet vom 29. Jänner bis zum 8. Februar statt. Gewählt wird im Betrieb oder durch Briefwahl. Die Unterlagen werden den Wahlberechtigten Mitte Jänner per Post zugesendet.