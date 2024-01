In Tirol stehen die zweitgrößten Wahlen nach den Landtagswahlen bevor. Die Arbeitnehmer, sprich Mitglieder der Arbeiterkammer (AK), werden um Stimmen gebeten. Zu den Urnen ruft man die Wähler nur teilweise, und zwar dort, wo in Betrieben ein Wahllokal eingerichtet werden kann. In Osttirol passiert das in 24 Unternehmen. Der Großteil der Stimmzettel geht über die Briefwahl. Wahlberechtigt sind im Bezirk 14.045 Arbeitnehmer. 5078 wählen in den Betriebswahlsprengeln und 8967 sind Briefwähler. Wahltermin ist vom 29. Jänner bis zum 8. Februar.