Braucht man in Osttirol einen Termin bei einem Augenarzt, so muss man sich in Geduld üben. Um einen Termin zu ergattern, muss man sich oft monatelang im Vorhinein melden oder stundenlang Schlange stehen, wie es etwa im Jänner 2023 der Fall war. Die Bilder der Warteschlange vor der Ordination des Wahl-Augenarztes Matthias Dapra gingen durch Österreich. Ein Grund für den großen Andrang war, dass sein Vater, Karl Dapra, der eine Augenarzt-Kassenstelle hatte, Ende Dezember 2022 in Pension gegangen ist. Seitdem ist die Kassenstelle unbesetzt.