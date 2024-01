„Noch besser, höher und perfekter. Dies war lange Zeit mein Leben. Ich war fünf Jahre im Investment Banking in London tätig, danach in der Strategieberatung. Über zehn Jahre lang war ich anschließend Führungskraft in einem großen DAX-Konzern in München“, schildert Sophie Monitzer. Die gebürtige Niederländerin, die mittlerweile in Osttirol lebt, blickt auf Jahre voller 80-Stunden Wochen und Dauer-Anspannung zurück. Als 2018 ihr Sohn und zwei Jahre später ihre Tochter geboren wurde, kam es zu privaten Veränderungen, welche Monitzer dazu bewegten ihre Lebensgestaltung zu überdenken. „Ich merkte, dass es keineswegs normal ist, sich in einem permanenten Stresszustand zu befinden und nicht gesund zu sein.“ Sie zog von der Großstadt nach St. Veit in Defereggen und entdeckte die Meditation für sich.

Mit App gegen den Stress

Die Entspannungstechnik half ihr dabei, besser mit Stresssituationen umzugehen und sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. „Meine Vision ist es, anderen dabei zu helfen mehr Entspannung und Freude in ihr Leben zu bringen. Deshalb entwickelte ich eine Meditationsapp“, schildert die 40-Jährige. Als Gastrednerin präsentierte Monitzer die „ALPrelax“-App bereits auf Messen in Bregenz und Wien. „Es geht nicht darum, ein Leben ohne Stress zu führen, sondern nach diesen Phasen wieder zu entspannen.“

Wer sich für die App interessiert, kann sich auf www.alprelax.at informieren und kostenfreie Entspannungsmodule herunterladen.