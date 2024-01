Der Vorstand des Soroptimist Clubs Lienz wechselt alle zwei Jahre und so auch die Präsidentin: Petra Pöll übergab ihr Amt an Susanne Scheran. Im Rahmen der Ämterübergabe an den neuen Vorstand am ersten Clubabend des neuen Jahres blickte die Past-Präsidentin Petra Pöll auf Aktivitäten des Service Clubs Soroptimist Club Lienz-Osttirol zurück und bedankte sich bei allen Clubschwestern für die gute Zusammenarbeit.