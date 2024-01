Es ist die Zeit der Feste und Bälle, die Zeit der Kostüme und Masken. Wenn der Winter das Land noch fest im Griff hat, dann wird drinnen ausgefallen gefeiert. Das Sinfonieorchester Lienz (SOL) tut dies am 27. und 28. Januar gemeinsam mit der Tanzschule Armin. Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte veranstaltet das SOL eine Ballettgala.

Das Sinfonieorchester Lienz (SOL) tut dies am 27. und 28. Januar 2024 gemeinsam mit der Tanzschule Armin .Zum ersten Mal in seiner langen Geschichte veranstaltet das SOL eine Ballettgala. Musikalisch abwechslungsreich und berührend, tänzerisch elegant und grazil gestaltet sich das unterhaltsame Programm im Stadtsaal Lienz. Unter dem Motto „Alles Karneval“ präsentiert das SOL Werke von Aram Chatschaturjan, Julius Fucik, Camille Saint-Saëns, Josef Strauss und Josef Hellmesberger junior in der Choreografie von Bernhard Warscher und unter künstlerischer Leitung von Dirigent Gerald Mair.

Die Besucher erwartet ein Potpourri aus effektvoller Musik und ideenreicher Inszenierung mit 60 Musikern und 70 Tänzern.