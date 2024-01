Donnerstagfrüh geriet ein 51-jähriger Kroate in einer holzverarbeitenden Firma in Strassen mit der Hand in eine Arbeitsmaschine, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von anderen Arbeitern befreit und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt geflogen.