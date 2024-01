Der 2018 vom Tourismusverband Osttirol (TVB) ins Leben gerufene Dreikönigsmarkt in Lienz war auch dieses Jahr wieder ein Publikumsmagnet. Rückendeckung gab es damals vom TVB Ortsausschuss Lienzer Dolomiten, zahlreichen Innenstadtkaufleuten und Vereinen. „Das positive Feedback der Urlaubsgäste, Kaufleute und Hoteliers gibt uns Recht,“ sagt TVB Obmann Franz Theurl. Und weiter: „Der Dreikönigsmarkt hat nicht nur unsere Zielsetzung erfüllt, die Innenstadt zu beleben und den Gästen stimmungsvolle Geselligkeit in der Altstadt zu bieten. Die Veranstaltung hat durch Vereine als Standbetreiber auch einen sozialen Aspekt erhalten. Bei der Live-Musik und dem Verkaufsangebot arbeiten wir ausschließlich mit heimischen Protagonisten.“

Turtles Obmann Charly Kashofer und sein Stellvertreter Michael Gietl bedienten im EH Turtles Stand © KK/TVB Osttirol

Organisiert wird das Musik-Angebot von Hannes Ladinig (Pirkner Events GmbH), der in der heimischen Musikszene bestens vernetzt ist und ein top Line-up für die gesamte Marktdauer organisieren konnte. „Die Musik war eine geballte, starke Demonstration der Musiktalente aus Osttirol,“ sagt Meinhard Pargger von der Wasserrettung Osttirol.

Vereine, Bands und Handwerksbetriebe

Neben der Österreichischen Wasserrettung Osttirol und den EH Turtles betrieben folgende Vereine Stände: Rapid Lienz, der Eishockey-Verein Eislöwen Lienz, der Skiclub Lienz, der Taekwondo-Club und die Osttiroler Patrioten. Außerdem die Unternehmer Verena Steiner vom Soulfood Bike und Margit sowie Edi Glanzl vom Johannesplatz-Platzhirsch Maroni Standl. Im Verkaufsstand wechselten sich folgende Handwerksbetriebe ab: Puppenstube Rosi, Ton und Schmuck Gabi und Daniela Schnell. Die Bands am Dreikönigsmarkt 23/24 waren Norman Stolz mit Gitarrist Flo Obermoser, der Roadhouse Music Club, Suntown Music, Kleinstadthelden, The Anvils, Franz und Robert, Kyera mit Band und Migge on tour.