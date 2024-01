Es wuselte in der Vorwoche in deutschen Wirtschaftsblättern: Liebherr hat in seinen Werken in Baden-Württemberg insgesamt 2350 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Betroffen ist einmal das Personal vom Liebherr-Werk Biberach, in dem Turmdrehkräne und Mobilbaukräne entwickelt und gefertigt werden. Hier hat man 1000 der 1630 Mitarbeiter für sechs Monate in die Kurzarbeit geschickt. Im Liebherr Werk in Ochsenhausen, wo man Hausgeräte herstellt, befinden sich seit 1. Jänner 1350 Mitarbeiter in für neun Monate in Kurzarbeit.