Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Zwei junge afghanische Männer, nach eigenen Angaben rund 20 Jahre alt, fuhren vermutlich von Serbien bis nach Lienz - in einem Lkw, der Ware für die Firma Liebherr geladen hatte. Laut Polizei sind die Beiden nicht absichtlich geschleppt worden. Sie haben die Fahrt im Sattelzug auf Kartons liegend verbracht und sind dann bei Liebherr in Lienz aus ihrem Versteck gekrochen, sobald der Anhänger geöffnet worden ist. Bis zum Abend waren die Afghanen noch am Polizeiposten Lienz. Da war noch nicht bekannt, was mit ihnen geschieht. Ein Polizeibeamter sagte, das entscheide das Ministerium für Fremdenwesen und Asyl.