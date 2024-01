Die Wasserrettung Osttirol bietet ab 5. März wieder Anfänger-Kinderschwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren im Dolomitenbad Lienz an. Mit viel Spaß und liebevollem Umgang werden in einer kleinen Gruppe die Schwimmbewegungen erlernt. Voraussetzung ist das erreichte 5. Lebensjahr. Die Kurskosten betragen 65 Euro pro Kind, der Schwimmbadeintritt ist nicht inkludiert. Dieser ist für Kinder ab 6 Jahren an der Schwimmbadkassa zu bezahlen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung über unsere Website www.wasserrettung-osttirol.at unbedingt erforderlich. Für Rückfragen ist die Wasserrettung unter der Telefonnummer 0680-5054032 von Montag bis Freitag von 18 bis 20 Uhr gerne zur Verfügung. Oder ihr schreibt uns eine Mail an office@wasserrettung-osttirol.at.

Die Erfassung der persönlichen Daten und die Bezahlung des Kurses finden jeweils am 1. Kurstag um 17 Uhr (Kurs 1) und um 18 Uhr (Kurs 2 und 3) im Büro der Wasserrettung Osttirol (Rechter Drauweg 3, vis-a-vis zum Tennisplatz am Ende des Schwimmbadtraktes) statt.