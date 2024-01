Nach dem tragischen Absturz einer Seilbahngondel in Tirol, bei dem eine dänische Familie schwer verletzt wurde, klären Seilbahnbetreiber über die geltenden Sicherheitsstandards auf. Solche Unfälle seien aufgrund der hohen Sicherheitsstandards in Österreich extrem selten, erklärt Dieter Jussel von der Technischen Universität Graz. Kärntens Seilbahnsprecher, Manuel Kapeller-Hopfgartner, ist sogar überzeugt, dass das gültige Seilbahngesetz in Österreich für die weltweit strengsten Vorschriften überhaupt sorgt. Das Regelwerk diene deshalb auch international als Vorlage. „Die jährlichen Begehungen durch Betriebsleiter und Forstsachverständigen werden in allen Seilbahntrassen durchgeführt. Im täglichen Betrieb gibt es auf allen Liften vor Betriebsbeginn eine Kontrollfahrt durch das Betriebspersonal.“