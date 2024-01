Nach dem Absturz einer Gondel im Tiroler Skigebiet Hochoetz (Bezirk Imst) am Dienstag ist der 49-jährige Vater der verunglückten dänischen Familie am Mittwoch weiter in „kritischem Zustand“ gewesen, so ein Kliniksprecher. Der Mann befand sich nach einer Operation auf der Intensivstation. Nun sind neue Details zu dem Unglück bekannt geworden. Bernhard Hinterdorfer vom TÜV Austria erklärte im Ö-1-Morgenjournal, wie es zu dem Unglück kam.

Seil geriet in Schwingung

Grund für den Unfall war ein Baum, der auf das Seil gefallen war. Das Seil der Gondelbahn sei aber nicht gerissen. „Dass ein umstürzender Baum ein Seil zerreißt, ist nahezu unmöglich“, sagt Hinterdorfer. Vielmehr hat der Aufprall das Seil in Schwingung versetzt.

Hinterdorfer vergleicht den Vorgang mit Ballast auf einer Wäscheleine. Wenn man schwere Wäsche aufhängt, zieht sie die Wäscheleine nach unten und schwingt kurz mit. Bei der Gondelanlage hat der umstürzende Baum eine so starke Schwingung verursacht, dass das Seil aus der unteren Klemme der Anlage gerissen wurde. In der Folge wurde auch die Gondel aus dem Seil gerissen. Hinterdorfer spricht von einem extrem seltenen und tragischen Ereignis. Laut der „Bild“-Zeitung seien auch zwei deutsche Urlauber, die die nachfolgende Gondel nutzten, verletzt worden.

Der Umsturz des Baumes könnte klimatisch bedingt gewesen sein, sagt Hinterdorfer. So könnte der Boden in der Umgebung aufgeweicht gewesen sein, wodurch der Baum entwurzelt wurde und auf die Seilbahn stürzte.