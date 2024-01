Die Schneefälle der vergangenen Tage haben optimale Bedingungen für die 10. Auflage des „Austria-Skitourenfestivals“ geschaffen. Die Veranstaltung ist seit vielen Jahren zu einem Inbegriff des Skitourenlaufs geworden. Rund um das Sillianer Gemeindezentrum stehen Fachvorträge und Expertendiskussionen auf dem Programm. Vom 25. bis 28. Jänner können sich Interessierte vor Ort über verschiedene Aspekte rund um Skitouren und die damit verbundenen Herausforderungen informieren.

Die Abendveranstaltungen im Kultursaal finden bei freiem Eintritt statt. Unter anderem sprechen Bergläuferin Susanne Mair sowie Mountainbikerin und Ernährungsberaterin Lisi Osl über die Bedeutung einer richtigen Ernährung bei Sportausübung. Freeride-Star Samuel Anthamatten wird mit Sequenzen und seinen Ausführungen vom Skitourenlauf für Spannung sorgen.

Einblicke in die Welt der Skitouren

Auch die Diskussionen, welche per Livestream für nicht anwesende Skitourenfreunde übertragen werden, versprechen wichtige Informationen rund um Skitouren. Patrick Nairz, Chef des Lawinenwarndienstes Tirol, gibt Einblicke in die Tourenvorbereitung und Tipps für das Verhalten im freien Gelände. Hermann Spiegel, Chef der Tiroler Bergrettung, wird seine Erfahrungen und Sichtweisen zum „Erlebnis Berg“ miteinfließen lassen. Egon Kleinlercher, Obmann der Osttiroler Berg- und Skiführer, spricht über geführte Touren, während Snowboard-Profi Gabriel Indrist mit seinem Film „Purity“ Einblicke in die Bergwelt liefert. Ein weiterer Programmpunkt ist die Diskussion „Skitouren quo vadis“. Im Rahmen des Gespräches wird die Trendsportart aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Vorträge und geführte Skitouren

Der Skitourenlauf hat sich bereits vor Jahren als neuer Trendsport abgezeichnet. Vor einem Jahrzehnt gab es in Österreichs Haushalten an die 600.000 Skitourensets, welche teilweise jedoch nur sporadisch benutzt wurden. Die Erfahrungen im Skitourenlauf waren damals eingeschränkt und das Berufsbild des Berg- und Skitourenführers noch nicht ausgeprägt. Um die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, rief TVB-Obmann Franz Theurl das „Austria-Skitourenfestival“ ins Leben. Die Veranstaltung soll mit Vorträgen und geführten Touren ins freie Gelände zu mehr Sicherheit am Berg beitragen. Nähere Informationen und Anmeldung zur Kursteilnahme unter: www.austria-skitourenfestival.com