Am Ende der Winterferien zeigen sich einige Teile Kärntens doch noch leicht winterlich. Auf den Bergen fiel teilweise schon am Samstag der angekündigte Schnee. Obertilliach in Osttirol ist seit Samstag weiß. Auf der Facebook-Seite von „Sturm und Gewitterjagd“ wurden am Sonntag 30 Zentimeter Neuschnee aus Obertilliach gemeldet. Auch in den höher gelegenen Gemeinden Oberkärntens, etwa im Lesachtal, setzte schon am Samstagnachmittag Schneefall ein. Am Sonntagvormittag schneite es dort noch ganz leicht. „Mehr als 15 Zentimeter Neuschnee kamen aber nicht zusammen“, heißt es aus St. Lorenzen im Lesachtal. Auf der Flattnitz im Bezirk St. Veit fielen 14 Zentimeter Neuschnee. „Das war es schon mit dem Schnee in Kärnten. In den Tallagen blieb der Schneefall aus. Generell hatte Kärnten keine gute Neuschneelage“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.