Die Biermanufaktur Loncium aus Kötschach-Mauthen, gegründet von Alois Planner und Klaus Feistritzer, feiert einen historischen Erfolg bei der diesjährigen Staatsmeisterschaft, der „Austrian Beer Challenge“, in Wien. Mit ihren Bieren konnte das Unternehmen nicht nur zwei Staats- und Vizestaatsmeistertitel gewinnen, sondern mit dem alkoholfreien Bier „Hazy Neipa“ auch den höchsten Titel „Best Beer of Show“, also das beste Bier des Jahres, erringen.

„Damit haben wir gezeigt, dass es möglich ist, ein alkoholfreies Bier zu brauen, das nicht nur geschmacklich überzeugt, sondern auch traditionelle, alkoholische Biere hinter sich lässt“, sagt Planner. Denn: Einen alkoholfreien Sieg gab es in der Geschichte noch nie. „Der Geschmack, die Farbe und die Textur dieses Bieres sind einfach fantastisch und das hat die internationale Jury, in der viele Braumeister saßen, erkannt“, so der Bierbrauer weiter.

Preisgekröntes Bier

Doch auch in den anderen Kategorien konnte Loncium glänzen. Aus rund 400 eingereichten Bieren stachen jene aus dem Gailtal besonders hervor. Das „Carinthipa“ wurde zum Staatsmeister in der Kategorie Classic Style IPAs gekürt und das „Juicy Neipa“ zum Vizestaatsmeister in der Kategorie Modern Style IPAs. Das „Hazy Neipa“ holte den Staats- und das „Freepa“ den Vizestaatsmeistertitel in der Kategorie alkoholfreie Biere.

Das alkoholfreie "Hazy Naipa" wurde Staatsmeister und "Best Beer of Show" © KK/LONCIUM

Alljährlich messen sich die Bierbrauer mit ihrem Team, bestehend aus Philipp Berger, Manuel Zebedin und Sabine Kieshofer, mit der Konkurrenz. „Die Staatsmeisterschaft ist die höchste Auszeichnung im Bier-Business. Außerdem kann man durch den Vergleich die eigenen Biere verbessern“, schildert Planner.