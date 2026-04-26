Ihre Geburtstage feierte Genoveva Plattner gerne im Kreise ihrer Liebsten. Zahlreiche Gäste trafen stets auf eine lebensfrohe, optimistische, gut gelaunte und herzliche Jubilarin. Doch nun wird um diese getrauert: Die älteste Radentheinerin verstarb im 106. Lebensjahr. „Sie war fürsorglich und geduldig. Ein Mensch mit einem großen Herzen. Sie war stets für andere da und hatte immer ein offenes Ohr. Ihre Familie bildete den Mittelpunkt ihres Lebens“, erzählen ihre Verwandten. Sie bliebe als Mensch in Erinnerung, der auf „stille Weise das Leben vieler Menschen berührt hat“ und „ein Vorbild“ war.

Plattner blickte auf ein bewegtes Leben zurück: Geboren am 2. Jänner 1921 in Ebene Reichenau, verbrachte sie dort ihre Kindheit gemeinsam mit zwei Schwestern und einem Bruder, der jedoch früh verstarb. Schon in jungen Jahren lernte sie, Verantwortung zu übernehmen, und half mit großer Selbstverständlichkeit in der Landwirtschaft mit. Fleiß, Ausdauer und Bescheidenheit prägten ihr Leben von Anfang an. 1946 heiratete sie ihren Ernst. Vier Jahre später zog sie mit ihm nach St. Peter ob Radenthein, wo sie sich mit viel Einsatz und Kraft ein Zuhause aufbauten. Inmitten vieler Entbehrungen waren es vor allem ihre fünf Kinder, die ihr Leben bereicherten und ihr viel bedeuteten. Mit den Jahren wuchs ihre Familie auf 11 Enkel, 12 Urenkel und einen Ururenkel – die ihr stets eine große Freude waren.

Unvergessliche Sommer und ein geliebtes Hobby

Ihre Sommer verbrachte die Verstorbene gerne im Langalmtal, wo sie ihren Mann bei der Imkerei unterstützte. Eine große Leidenschaft war das Stricken, dem sie sich mit viel Hingabe widmete. Bis ins hohe Alter blieb sie gesund, interessiert und dem Leben zugewandt. Dieses beinhaltete auch negative Erfahrungen, von denen sich Plattner jedoch nie unterkriegen ließ.

Ihr lag es stets am Herzen, zu zeigen, „dass Alter nur eine Zahl ist und die wahre Schönheit im Geist und in den gemeinsam verbrachten Momenten liegt“. Neben ihrer Familie, Freunden und Wegbegleitern trauert auch die Stadtgemeinde Radenthein um ihre älteste Bürgerin. Die Urnenbeisetzung findet am 28. April im engsten Familienkreis statt.