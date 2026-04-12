Viele Frauen stehen heute noch vor strukturellen Herausforderungen: Einkommensunterschiede, begrenzte Karrierechancen, Teilzeitfalle, Rollenklischees, fehlendes Finanzwissen. Gleichzeitig fehlt es im Bezirk Spittal oft an starken Netzwerken oder Austauschmöglichkeiten. Genau hier setzt das Projekt „Mein Leben – meine Entscheidung“ an. Initiiert wurde es von der Oberkärntner Frauenberatung unter Angelika Hinteregger mit dem Ziel, Mädchen und Frauen im erwerbsfähigen Alter Werkzeuge für ein selbstbestimmtes Leben mitzugeben.

Dabei geht es vorwiegend um die Stärkung des Selbstwerts, Finanzbildung und die Vermittlung von Kompetenzen für Gleichstellung im Beruf und Alltag. So wird etwa verdeutlicht, welche Auswirkungen Teilzeitarbeit langfristig hat und wie man bewusst gegensteuern kann, wie man sich in Karenzzeiten absichert, wie Pensions-Splitting funktioniert et cetera. Die Expertise bringen Psychologin Andrea Egger, Finanzexpertin Ingrid Gritschacher, Juristin Michaela Eigner-Pichler (Arbeiterkammer), Gleichstellungsbeauftragte Ramona Dullnig (AMS Spittal) und Unternehmensberaterin Martina Linzer ein.

Podiumsdiskussion als Auftakt

Gestartet wird am Dienstag, 21. April, um 19 Uhr mit einer Podiumsdiskussion in der Porcia Lounge – Schlosscafé in Spittal. Anmeldung unter office@frauenhilfe-spittal.at. Ab 22. April können Vereine, Institutionen oder Gemeinden unter dieser E-Mail-Adresse oder telefonisch unter (0 47 62) 359 94 auch Workshops buchen.