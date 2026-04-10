Wenn Jaqueline Hofer von ihrer Arbeit erzählt, merkt man direkt, mit welcher Leidenschaft sie diese ausübt. Seit 2019 lehrt die gebürtige Niederländerin bei PIVA Villach Migranten und Migrantinnen die deutsche Sprache – und österreichische Dialektwörter wie beispielsweise „Servus“ und „Pfiati“ oder „Pfiat eich/Pfiat enk“ sowie „I mog di“ und „I di a“. Da die Integration in die Gesellschaft und die deutsche Sprache besonders Frauen mit ausländischem Hintergrund schwerfällt, wurde vor geraumer Zeit das Projekt „Alpha-Frauen“ gegründet. An zwei Vormittagen in der Woche trifft sich Hofer für etwa 1,5 Stunden mit den Kursteilnehmerinnen in den Räumlichkeiten von PIVA in der Italiener Straße 17 in Villach. „Wir sind meist eine kleine, feine Runde von zehn Personen mit ganz unterschiedlichen Herkunftsländern. Ich habe Frauen aus Syrien, Mexiko, Pakistan, Afghanistan, Spanien, Italien, Slowenien und Russland bei mir im Kurs“, erzählt die Wahl-Millstätterin.

Den Unterricht gestaltet die 63-Jährige hauptsächlich auf Deutsch. Erklärungen in englischer Sprache versucht sie zu vermeiden. Bereits ab der zweiten Einheit integriert sie gängige Dialektwörter. „Mir ist es wichtig, dass die Frauen so sprechen lernen, wie man sich in Österreich beziehungsweise Kärnten ausdrückt. Das ist wichtig für ihre Integration“, ist Hofer der Meinung. Der Kurs dauert ähnlich lange wie ein Schuljahr. Start ist im Herbst, im Juli findet die Abschlussprüfung statt. Bei Bestehen können die Teilnehmerinnen auf dem höheren A2-Sprachniveau weitermachen.

Deutschkurs mit Kinderbetreuung

Das Besondere am Projekt „Alpha-Frauen“ ist, dass teilnehmende Mütter ihre Kinder bis drei Jahre während des Unterrichts in eine eigens dafür vorgesehene Kinderbetreuung geben können. Bei PIVA lernen die Migrantinnen nicht nur die Sprache sondern erhalten auch Unterstützung bei Herausforderungen des alltäglichen Lebens, beispielsweise bei der GIS-Gebühr, Steuern sowie bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Job.

Dass die 63-Jährige heute als Lehrerin unterrichten kann, könnte man als glückliche Fügung des Schicksals bezeichnen. Geboren und aufgewachsen ist Hofer in den Niederlanden. Die Urlaube verbrachte ihre Familie im Lechtal. „Schon als Kind war mir klar, dass ich irgendwann nach Österreich ziehen möchte, es ist einfach wunderschön hier“, schwärmt sie von ihrer „neuen“ Heimat. Sie studierte zunächst Germanistik und versuchte, eine Anstellung zu finden – jedoch vergeblich. „In den 80er Jahren war es äußerst schwierig, als Lehrer Arbeit zu finden, weil es genug gab“, so Hofer, die daraufhin in der Tourismusbranche Fuß fasste.

Ein Traum wurde wahr

2013 beschloss sie, ihren Traum zu verwirklichen, ein Haus in der Ortschaft Sappl am Millstätter See zu kaufen und ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Mehrere Jahre arbeitete sie im Tourismusbüro Millstatt, ehe sie nach einer dortigen Umstrukturierung gehen und sich beim AMS arbeitslos melden musste. Zwar absolvierte Hofer noch eine Ausbildung zur Rezeptionistin, allerdings machten ihr mangelnde Computer-Kenntnisse die Arbeit unmöglich. „Der Herr beim AMS hat mich eines Tages auf mein Studium angesprochen und erzählt, dass bei PIVA Deutschlehrer gesucht werden. Seitdem bin ich Teil des Teams“, freut sich Hofer, die vor einem Jahr geheiratet hat und das Appartementhaus „Fernblick“ betreibt. „Es hat sich so gefügt, wie es hat sein sollen. Ich bin einfach eine Lehrerin.“