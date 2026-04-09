Die Stiftung Liebenau hat die Millstätter Unternehmerin und Mäzenin Ina Maria Lerchbaumer mit ihrem Ehrenzeichen ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im deutschen Meckenbeuren und würdigte vor allem Lerchbaumers ideelle und materielle Unterstützung bei der Entstehung der Lebenswelt St. Antonius in Spittal. Die Einrichtung wurde im Jahr 2012 eröffnet und bietet seither Menschen mit Unterstützungsbedarf ein Zuhause. Ausgangspunkt war eine persönliche Initiative: Für ihren autistischen Sohn Anton wollte Lerchbaumer ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen – und schuf damit zugleich ein in Kärnten einzigartiges Projekt.

Aus einer ehemaligen Familienvilla entstand gemeinsam mit ihren Schwägerinnen und in Kooperation mit der Stiftung Liebenau die Lebenswelt St. Antonius. Heute umfasst sie drei individuell gestaltete Wohngruppen, ergänzt durch Werkstätten sowie großzügige Kunst- und Gartenanlagen. Aktuell leben dort 19 Klientinnen und Klienten. Das Konzept setzt bewusst auf eine Verbindung von Alltag, Förderung und Lebensqualität. Lerchbaumer prägte das Projekt dabei in vielen Bereichen persönlich – von der Architektur bis hin zur Gestaltung im Detail.

Die Vorstände der Stiftung Liebenau haben Ina Lerchbaumer mit dem Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau für ihre bedeutenden Verdienste gewürdigt (von links): Joachim Senn (Aufsichtsratsvorsitzender der Stiftung Liebenau), Berthold Broll, Lerchbaumer und Markus Nachbaur © Stiftung Liebenau

Lob für Herz, Ideenreichtum und Ausdauer

In seiner Laudatio bezeichnete Berthold Broll die Geehrte als „Initiatorin, Ideengeberin und großzügige Spenderin“. Die Lebenswelt sei ein Ort, der Menschen ein möglichst eigenständiges Leben ermögliche – maßgeblich getragen von ihrem Engagement. Zugleich hob Broll ihre persönliche Haltung hervor: Lerchbaumer sei eine Frau „mit großem Herzen, Begeisterung für das Schöne und einem unerschöpflichen Ideenreichtum“. Über viele Jahre hinweg habe sie sich kontinuierlich für Verbesserungen im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt.

© Stiftung Liebenau

Lerchbaumer selbst sieht die Ehrung als Anerkennung für viele Beteiligte. „Die Auszeichnung erfüllt mich mit großem Dank und ist eine Wertschätzung für die gemeinsame Arbeit der vergangenen fast 15 Jahre“, betonte sie. Ihr Dank gelte insbesondere ihrer Familie, allen Mitwirkenden der Anfangsphase sowie dem Team vor Ort. Heute, so Lerchbaumer, sei die Lebenswelt St. Antonius ein sicherer Ort geworden, an dem sich Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Mitarbeitende entfalten und wohlfühlen können – ein Projekt, das seine ursprüngliche Idee erfolgreich verwirklicht habe.