„Es ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe“, schwärmt Verena Raugna, als sie von einem langgehegten Wunsch erzählt, der vor wenigen Wochen in Erfüllung gegangen ist. Die Spittaler Fotografin eröffnete in der Villacher Straße 78 den Kreativraum „Erinnerungsmosaik Teilkreativraum“. Dabei handelt es sich um ein Atelier, das Raugna zum einen selbst als Fotostudio nutzt und andererseits stundenweise vermietet. Das Angebot richtet sich an Fotografen, Gruppen und jene Menschen, die sich dort künstlerisch in jeder Art und Weise entfalten wollen. „Ich möchte diesen Raum all jenen zur Verfügung stellen, die selbst kein eigenes Studio besitzen, damit sie sich dort verwirklichen können“, erklärt Raugna das Konzept.

Die Idee geisterte bereits vor einigen Jahren in ihrem Kopf herum. „Ich wollte beruflich immer etwas mit Medien und Kunst machen“, erinnert sich die 32-Jährige. Doch das Schicksal gab ihr zunächst einen anderen Weg vor, der Traum wurde ad acta gelegt. „Vor vier Jahren kam mein Sohn auf die Welt. Ich dachte mir, wenn sich mein Leben nun um 180 Grad dreht, warum sollte ich dann nicht das machen, was ich schon immer gerne machen wollte“, so Raugna und begann wieder intensiver zu fotografieren. „Ich habe gemerkt, welchen Spaß mir das macht. Also habe ich überlegt, wie ich damit Geld verdienen könnte.“ Sie veröffentlichte ihre Bilder auf Social Media, die Followerzahl wuchs und durch Mundpropaganda wurden die Aufträge von Mal zu Mal mehr. Ihr Schwerpunkt liegt mittlerweile auf Hochzeits- und Businessfotografie sowie Neugeborenen- und Schwangerenshootings. Für ihre Kunden ist sie im Oberkärntner Raum und sogar bis nach Rosegg unterwegs.

Vom Traum zur Realität

Am 1. März 2023 fasste sich die Spittalerin ein Herz und meldete sich auf geringfügiger Basis als selbstständig. Mit diesem Schritt wuchs auch der Traum vom eigenen Fotostudio wieder. Drei Jahre später – am 1. März 2026 – wurde dieser mit dem „Erinnerungsmosaik“ Realität.

Über einen Online-Kalender auf der Homepage der Fotografin können Interessierte die Verfügbarkeit des 55 Quadratmeter großen Studios prüfen und buchen. Mit der Buchungsbestätigung erhält man einen Mietvertrag, der unterschrieben wieder auf eine Dropbox hochgeladen wird. Nach erfolgter Anzahlung ist die Reservierung gültig. „24 Stunden vorher erhält man einen Code zum Öffnen der Eingangstüre“, schildert Raugna. Das „Erinnerungsmosaik“ ist vollständig ausgestattet und verfügt beispielsweise über eine Küche samt Essbereich, WC-Anlagen, Sitzgelegenheiten, Damen- und Babykleider für Shootings sowie professionelles Licht-Equipment.

Die Kamera ist Raugnas stetiger Begleiter – und das auch in ihrer Freizeit. Diese verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie, in der Natur oder geht auf Reisen. Neben der Fotografie geht sie noch einer Teilzeit-Anstellung nach.