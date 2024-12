Die Skisicherheitstage für Schulen hatten sich in den vergangenen Jahren als wertvolle Initiative etabliert. Eine bundesweite Studie belegt, dass das Unfallrisiko beim Freizeitskilauf doppelt so hoch ist wie bei schulischen Wintersportveranstaltungen. Mit einem entsprechenden Programm unter dem Motto „No risk, but fun – Risikomanagement im Schnee“ mit praktischen Übungen wollte man die Kinder und Jugendlichen aus den Schulklassen der vierten Schulstufe und der Sekundarstufe eins (von der fünften bis zur achten Schulstufe) am Sportberg Goldeck für ein sicherheitsorientiertes Verhalten sensibilisieren.

Absage aufgrund von Einsparungen

Diese Skisicherheitstage, die jedes Jahr von der Bildungsdirektion Kärnten in Zusammenarbeit mit Partnern wie der AUVA und Kärnten Sport organisiert wurden, finden diesmal nicht statt. Mit den Zeilen: „Aufgrund der Einsparungen des Landes Kärnten müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die für 22. und 23. Jänner am Goldeck geplanten Skisicherheitstage ersatzlos abgesagt werden müssen“, meldete sich die Schulsportkoordination von Kärnten an bereits angemeldete Schulen. Die Entscheidung zur Absage sorgte bei Lehrkräften und Eltern für Enttäuschung – das erklärte Ziel der Veranstaltung war es, Schülerinnen und Schüler zu sicherem Verhalten auf der Piste anzuleiten.

Arno Arthofer, Landessportdirektor von Kärnten, bestätigte die Gerüchte: „Die Skisicherheitstage mussten aufgrund der Einsparungsvorgaben des Landes Kärnten abgesagt werden. Die Organisation und Durchführung sowie finanzielle Bedeckung für Skisicherheitstage für Schulen gilt nicht als Kernaufgabe der Kärnten Sportkoordination.“ Laut Arthofer belaufen sich die Kosten für die Veranstaltung auf rund 23.000 Euro – Geld, das in der aktuellen Budgetplanung nicht vorgesehen sei.

Kein Ersatzprogramm in Aussicht

Auf die Frage, ob es ein kostengünstigeres Alternativprogramm geben könnte, entgegnete Arthofer klar: „Seitens der Kärnten Sportkoordination nicht.“ Zwar signalisiert er Bereitschaft, zukünftige Skisicherheitstage zu unterstützen, doch ein konkretes Konzept für 2026 gibt es bislang nicht. Neben dem theoretischen und praktischen Wissen auf der Piste war ein zentraler Baustein die Eigenverantwortung der Schüler. Themen wie Geländewahl, Fahren in Gruppen, richtiges Reagieren bei einem Skiunfall, körperliche Vorbereitung, richtiges Einschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit und sicheres Skimaterial, wurden in einem Stationsbetrieb vermittelt. Für viele Schulen war dies nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme, sondern auch eine wertvolle Ergänzung zum regulären Sportunterricht.

Trotz der Absage betont Arthofer: „Die Kärnten Sportkoordination organisiert und koordiniert die Durchführung der Kärntner Schulsportveranstaltungen und ist seit vielen Jahren die Nummer Eins in Österreich. Wir haben derzeit im Bereich der Kärnten Sportkoordination keine weiteren Einsparungen im Schulsport geplant.“