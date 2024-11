Für wilde Diskussionen sorgte seit Bekanntwerden jenes Verbot, das die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen kurz vor Start der Wintersaison aussprachen: Bis Mitte April 2025, also bis zum Ende der Wintersaison samt Schließungstätigkeiten, ist das Skitourengehen bergwärts auf den Pisten in Bad Kleinkirchheim auf Basis der geltenden FIS-Regeln untersagt. Bedeutet konkret: Während des regulären Pistenbetriebes von 9 bis 16.30 Uhr und in den Nachtstunden ist das Pisten-Skitourengehen bergwärts strengstens verboten.