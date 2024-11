„Was soll das?“ Mit diesen Worten meldete sich am Donnerstagvormittag ein aufgebrachter Kleine Zeitung-Leser bei der Regionalredaktion Oberkärnten. Gerade eben habe er von dem Verbot gehört, welches das Skigebiet Bad Kleinkirchheim kürzlich verhängt hatte: Kurz vor Beginn der Wintersaison untersagt man im beliebten Skigebiet jegliche Art von Pisten-Skitourengehen auf allen Skipisten auf Basis der geltenden FIS-Regeln. Dieses Verbot soll sowohl tagsüber als auch nachts im Zeitraum vom 4. November bis Mitte April 2025 herrschen.

Ständige Regelverstöße

Trotz zahlreicher Vorankündigungen, persönlicher Gespräche und diverser Informationen sei es in den vergangenen drei Saisonen immer wieder zu Regelverstößen und gefährlichen Situationen gekommen, teilen die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen auf ihrer Homepage mit. Dieses uneinsichtige Verhalten habe die Verantwortlichen gezwungen, das Pisten-Skitourenangebot im Interesse der Skifahrer sowie der Mitarbeiter, die in der Dämmerung und in den Nachtstunden an der Pistenpräparierung arbeiten, einzustellen. Bei Zuwiderhandlungen drohen rechtliche Konsequenzen, wie beispielsweise die strafrechtliche Verfolgung bei Unfällen.