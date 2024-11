Nach 16 Jahren an der Spitze der Familienberatungsstelle „Vitamin R“ verabschiedet sich Elisabeth Tropper-Kranz in den Ruhestand. Unter ihrer Leitung entwickelte sich der Verein von einer kleinen Beratungsstelle zu einer zentralen Anlaufstelle für Familie, Soziales und Gesundheit in der Nockregion und Oberkärnten. Ein Meilenstein ihrer Amtszeit war der Umzug des Zentrums von beengten Räumlichkeiten in ein lichtdurchflutetes Gebäude im Herzen von Radenthein.