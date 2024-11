Auf Initiative von Peter Aschbacher, Wirt der Gamskogelhütte, wurde der heurige Christbaum für den Salzburger Mirabellplatz im Katschtal gefunden. „Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger ist gerne zu Gast am Katschberg und freundschaftlich mit uns verbunden“, sagt Peter Aschbacher. Vergangene Woche war es dann so weit, und die Berufsfeuerwehr Salzburg reiste mit schwerem Gerät an, um im Beisein von Rennwegs Bürgermeister Franz Aschbacher, dem Tourismusdirektor Patrick Lengdorfer und Peter Aschbacher den Baum zu fällen und transportfähig zu machen.

Christian Roidner von der Stadtgärtnerei Salzburg, Peter Aschbacher, Feuerwehrkommandant Rupert Wintersteller, Franz Aschbacher und Patrick Lengdorfer © KK/ROLAND HOLITZKY

Die feierliche Übergabe des Baums findet am 26. November, um 17.30 Uhr, unter anderem mit Bernhard Auinger, Franz Aschbacher, Peter Aschbacher, der Katschtaler Trachtenkapelle, der Trachtengruppe Katschtal, der Alphornmusi Katschtal und weiteren Vertretern statt. Franz Aschbacher: „Der Katschberg verbindet nicht nur Menschen, sondern auch die Gemeinden St. Michael mit Rennweg und Kärnten mit Salzburg. Als Zeichen dieser Verbindungen möge nun dieser Kärntner Christbaum nicht nur den Mirabellplatz erleuchten, sondern auch die Herzen aller Besucher erwärmen.“