In diesem Jahr stammt der Christbaum am Grazer Hauptplatz aus dem Blaawald in Altaussee: Die Fichte ist 29 Meter hoch und rund 80 Jahre alt. Für den weihnachtlichen Glanz sorgt die Energie Graz, die den Baum mit über 25.000 LEDs, 90 Lichterketten sowie 100 Kugeln in Gold und Silber in liebevoller Handarbeit festlich dekoriert hat.

Wie das in Deutschland ansässige Informationsportal Betrugstest.com nun ermittelt hat, ist der Grazer Baum sogar der höchste in ganz Österreich. Für ein Christbaumlängen-Ranking verglich man die Angaben von 17 österreichischen Städten – wobei sich ein klarer Sieger herauskristallisierte: Graz überragt mit einer 29-Meter-Fichte alle anderen Christbäume. Die Christbaum-Fichte am Rathausplatz in Wien folgt mit einem Meter Abstand, sie streckt sich mit stolzen 28 Metern in die Höhe. Auf dem dritten Platz liegt der weltbekannte Salzburger Christkindlmarkt, auch wenn die dortige Fichte „nur” 23 Meter groß ist.

Die kleinsten Christbäume stehen in Wels (12 Meter), in Bregenz (13 Meter), in Spittal und Schärding (15 Meter). In Schärding hätte es anders kommen sollen – eigentlich sollte eine stolze 20-Meter-Tanne den Ort schmücken, das oberes Drittel brach beim Aufstellen im November jedoch ab.

Die Durchschnittslänge der österreichischen Christbäume liegt bei stattlichen 18,94 Metern. Das überragen mit 20 Metern die Bäume in Linz, Villach, St. Pölten, Klosterneuburg, Würflach und Leoben. Kleiner als der Durchschnitt ist die prächtige Fichte in Innsbruck mit 18 Metern Höhe, eine Fichte in Mistelbach mit 17 Metern sowie 16-Meter-Christbäume in Klagenfurt am Wörthersee und in Wiener Neustadt.