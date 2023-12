Wer am vergangenen Wochenende in der Grazer Innenstadt unterwegs war, konnte sich aus erster Hand ein Bild davon machen: In den Straßen herrscht vorweihnachtliches Gewusel. Neben Einheimischen steuern auch hörbar viele Besucher aus den Nachbarländern – teils in großen Gruppen – Weihnachtsmärkte, Geschäfte und Lokale an. Das spiegelt sich in den Zahlen wider, die Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Günter Riegler gemeinsam mit Citymanagerin Verena Hölzlsauer heute präsentierte. „Die Frequenzmessungen deuten darauf hin, dass wir bei den Besucherzahlen heuer neuerlich einen Rekord ansteuern“, so Riegler.