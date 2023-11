Alle Jahre wieder heißt es seit Samstag für die Grazer Christkindlmärkte. An 14 Standorten wird die steirische Landeshauptstadt in einen weihnachtlichen Zauber getaucht. Während weihnachtliche Blasmusik den Hauptplatz erklingen lässt, strahlt die moderne Weihnachtsbeleuchtung in der Herrengasse mit den traditionell kopfstehenden Tannenbäumen in der Schmiedgasse um die Wette.